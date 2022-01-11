Выпущены гантели с весом, который можно изменять голосом

Гантели работают с голосовым помощником Amazon Alexa. Их вес можно регулировать с помощью электроники в диапазоне от почти двух килограммов до 23 килограммов с шагом в 2,2 килограмма. Сообщается, что гантели оснащены «моторизованным селектором веса». Можно попросить голосового помощника установить определённый вес, увеличить или уменьшить его или создать предустановленный вес для определённых упражнений. Предустановки доступны для 15 распространённых упражнений: сгибание рук на бицепс, жим над головой, подъём рук в стороны и т.д.

Для работы устройства потребуется подключение к Wi-Fi. Гантели также поставляются со своей собственной стойкой, которая оснащена держателем для планшета. Устройство оценено в $429.