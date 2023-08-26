Выручка «М.Видео-Эльдорадо» упала на 18%

Несмотря на снижение, компания сохраняет надежду на восстановление потребительской активности и предпринимает меры по повышению операционной эффективности.

Снижение выручки объясняется эффектом высокой базы в первом квартале 2022 года. Чистый убыток компании за тот же период увеличился на 23,9%. «М.Видео-Эльдорадо» работает над снижением затрат.

Компания также сообщила о нарушении условий кредитных договоров с некоторыми банками, общая задолженность перед которыми составляет 49,79 млрд рублей, и ведет переговоры о пересмотре ковенантных ограничений по кредитным договорам.

Ранее М.Видео запускала активацию новой God of War для PlayStation 5 за 14 000 рублей. Всё из-за русской озвучки и цены в польском PS Store.