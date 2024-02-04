Взгляд в наше будущее: «Джеймс Уэбб» нашел пережившие взрыв звезды экзопланеты

Взгляд в наше будущее: «Джеймс Уэбб» нашел пережившие взрыв звезды экзопланетыСатурну и Юпитеру стоит приготовиться
Это не просто планеты — они похожи на наши газовые гиганты Юпитер и Сатурн, как по размеру, так и по расстоянию от своих белых карликов. Это важно, потому что когда наше Солнце умрет через 5 миллиардов лет, оно тоже превратится в белый карлик, который, скорее всего, поглотит внутренние планеты, но судьба Юпитера и Сатурна останется неопределенной.
«Это первый шанс увидеть, как выглядит планетарная система после гибели звезды», — говорит ведущий исследователь Сьюзан Маллали.
Это открытие намекает на то, что может произойти с нашими внешними планетами. «Мы ожидаем, что после гибели звезды планеты будут дрейфовать наружу», — объясняет Маллали. «Если мы подтвердим существование этих планет, они послужат доказательством того, что такие гиганты, как Юпитер и Сатурн, могут пережить смерть своей звезды».
Помимо предсказания будущего, это открытие само по себе является редким. С середины 1990-х годов удалось получить прямые изображения только 50 экзопланет из-за подавляющего блеска их звезд-хозяев. «Джеймс Уэбб» преодолевает эту проблему, позволяя ученым изучать атмосферы, температуры и массы этих миров.
Это открытие еще ожидает экспертной оценки.