Взгляд в наше будущее: «Джеймс Уэбб» нашел пережившие взрыв звезды экзопланеты

«Это первый шанс увидеть, как выглядит планетарная система после гибели звезды», — говорит ведущий исследователь Сьюзан Маллали.

Это открытие намекает на то, что может произойти с нашими внешними планетами. «Мы ожидаем, что после гибели звезды планеты будут дрейфовать наружу», — объясняет Маллали. «Если мы подтвердим существование этих планет, они послужат доказательством того, что такие гиганты, как Юпитер и Сатурн, могут пережить смерть своей звезды».

Помимо предсказания будущего, это открытие само по себе является редким. С середины 1990-х годов удалось получить прямые изображения только 50 экзопланет из-за подавляющего блеска их звезд-хозяев. «Джеймс Уэбб» преодолевает эту проблему, позволяя ученым изучать атмосферы, температуры и массы этих миров.

Это открытие еще ожидает экспертной оценки.