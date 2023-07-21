Wildberries заняла бывший офис Apple

Wildberries заняла бывший офис AppleПрямо в центре Москвы
Компания Wildberries, один из крупнейших в России маркетплейсов, арендовала бывшее офисное помещение компании Apple в центре Москвы. Офис, расположенный в бизнес-центре «Романов двор», занимает более 4 000 кв. м. и состоит из двух этажей.
Как сообщает «РИА Новости Недвижимость» со ссылкой на инсайдера рынка, Wildberries заключила договор аренды после того, как Apple официально освободила помещение в марте 2023 года.
После ухода Apple в офисных помещениях осталась новая внутренняя отделка и неиспользуемая мебель. Компания Wildberries не стала терять времени и уже переехала в помещение, сделав его своим новым домом в столице.
Ранее Wildberries представила свою новую линейку умных телевизоров RAZZ, которая будет продаваться исключительно на их же платформе.