WP: Россия и Иран договорились о производстве дронов в РФ

WP: Россия и Иран договорились о производстве дронов в РФВсе из-за возможных санкций
Россия и Иран подписали соглашение о производстве беспилотников в России, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
По данным издания, стороны достигли соглашения на встрече в Иране в начале ноября. На встрече присутствовала "группа представителей российской оборонной промышленности".
По словам источников, производство может начаться в течение следующих нескольких месяцев, причем стороны уже работают над передачей разработок и необходимых компонентов. Взамен Тегеран получит "значительные экономические и политические выгоды".
Источники газеты считают, что, перенеся сборку беспилотников в Россию, Иран хочет избежать возможных санкций со стороны западных стран.
Ранее новостное агентство Ирана Tasnim сообщило о достижении местных специалистов — они сумели разработать первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету.