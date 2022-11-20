Наука и технологии
10:42, 20 ноября 2022
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WP: Россия и Иран договорились о производстве дронов в РФ

Все из-за возможных санкций

Россия и Иран подписали соглашение о производстве беспилотников в России, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

WP: Россия и Иран договорились о производстве дронов в РФ

По данным издания, стороны достигли соглашения на встрече в Иране в начале ноября. На встрече присутствовала "группа представителей российской оборонной промышленности".

По словам источников, производство может начаться в течение следующих нескольких месяцев, причем стороны уже работают над передачей разработок и необходимых компонентов. Взамен Тегеран получит "значительные экономические и политические выгоды".

Источники газеты считают, что, перенеся сборку беспилотников в Россию, Иран хочет избежать возможных санкций со стороны западных стран.

Ранее новостное агентство Ирана Tasnim сообщило о достижении местных специалистов — они сумели разработать первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету.

Источник фото:Pixabay
Источник:WP
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