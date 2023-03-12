Ядерный бомбардировщик США был замечен у границ России

Самолет с позывным NOBLE61 взлетел в Польше, пролетел над Балтийским морем, обогнул остров Гогланд, расположенный в 200 километрах от Санкт-Петербурга, пролетел на странами Балтии и направился в Великобританию.

По данным "Известий", бомбардировщик совершал тренировочный полет со следующим сценарием: “прорыв ПРО и ПВО Северо-Западного округа, нанесение ракетно-ядерных ударов по военным и инфраструктурным объектам РФ”.

Ранее на заседании комитетов разведывательного сообщества США был зачитан объёмный доклад, где в частности отмечено, что российский ядерный арсенал и в целом весь потенциал — самый внушительный и мощный в мире.