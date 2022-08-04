"Яндекс.Диск" стал новым инструментом хакеров

APT31 с начала этого года уже совершила ряд атак на отечественные компании топливно-энергетического сектора и разные СМИ, используя “Яндекс.Диск”, сообщают эксперты. При этом они отмечают, что облачное хранилище из России хакеры задействовали впервые.

Вирус пересылают по почте, либо через другие уязвимости программ. А вредоносное ПО, которое использует “Яндекс.Диск”, как контрольный сервер, очень сложно идентифицировать.