Яндекс.Еда готов обогнать главного конкурента

Так, за второй квартал 2019 года выручка «Яндекс.Еды» составила 776 миллионов рублей. А у Delivery Club — 865 миллионов. Всё ещё больше, но есть шансы, что лидером скоро станет именно «Яндекс».

Дело в том, что годовой прирост выручки у «жёлтого» сервиса составил более чем 600%. У Delivery Club же этот показатель оказался равен 200%. Если выручка «Яндекс.Еды» продолжит расти аналогичными темпами (на 200-250%), то через год она составит более 3,3 миллиарда рублей. А вот, чтобы придерживаться рекордного темпа в 600%, топ-менеджерам сервиса придётся проявить всё мастерство.

В то же время, владелец Delivery Club — Mail.ru Group пронозирует своему сервису увеличение выручки к концу 2019 года до 3,8 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что «Яндекс.Еда» вышла на рынок позже Delivery Club: в 2016 году. Второй же сервис начал работать ещё в 2009 году.

Фото: «Комсомольская правда»