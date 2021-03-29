Яндекс.Маркет начал доставлять смартфоны за пару часов

Как следует из пресс-релиза компании, для экспресс-доставки уже доступно около 20 тысяч наименований товаров. В их число входят и iPhone до дрели. К концу года Яндекс обещает расширить ассортимент таких товаров до 300 тысяч.

Доступные для быстрой доставки товары помечены бейджем «Доставим за 1-2 часа». Товары на Яндекс.Маркете можно сортировать по этому критерию.

Пока быстрая доставка тестируется в Москве. Её стоимость составляет 199 рублей. Однако при заказе на сумму более 5000 рублей доставка будет бесплатной. В ближайшую неделю услуга станет доступна и жителям Екатеринбурга и Казани по цене в 99 рублей. В скором времени экспресс-доставка запустится и в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, а также в других городах.