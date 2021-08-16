Яндекс.Маркет стал доставлять покупки на дачу за считанные часы

Чтобы это стало возможным, Яндекс.Маркет расширил зону покрытия сервиса «Яндекс.Маркет Express». Быстрая доставка теперь работает в пределах Центральной кольцевой автодороги Московской области. Поэтому можно заказать всё нужное прямо на дачу, в том числе грунт для рассады, усилитель сигнала и газонокосилку.

Помимо дачников от нововведения выиграли больше 3,5 млн жителей Подмосковья.

В пресс-релизе компании сказано, что на Яндекс.Маркете представлены до 150 тысяч товаров, которые могут пригодиться за городом. Найти их можно в поиске — нужно ввести название товара и применить фильтр «Доставка за 2 часа». Чтобы заказ успел приехать в тот же день, его следует оформить с 9:00 до 19:00. Стоимость доставки начинается от 99 рублей.