"Яндекс", Ozon и другие российские компании "выкинут" с биржи Nasdaq

Nasdaq приостановил торговлю ценными бумагами ряда российских компаний через несколько дней после того, как 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Headhunter и Qiwi также были уведомлены о предстоящем делистинге с Nasdaq, сообщили обе компании.

Яндекс и Ozon заявили, что будут обжаловать это решение, потому что они не попали под западные санкции.

Ранее РБК выяснил, как может пройти раздел Яндекса. Компания будет поделена на российскую часть и зарубежную.