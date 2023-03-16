"Яндекс", Ozon и другие российские компании "выкинут" с биржи Nasdaq

11:16, 16 марта 2023
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"Яндекс", Ozon и другие российские компании "выкинут" с биржи NasdaqТорговля их ценными бумагами была приостановлена еще в прошлом году
Фондовая биржа Nasdaq уведомила "Яндекс", Ozon и другие российские компании о том, что их акции будут исключены из листинга, сообщает Reuters. В прошлом году торговля их ценными бумагами была приостановлена.
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Nasdaq приостановил торговлю ценными бумагами ряда российских компаний через несколько дней после того, как 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.
Headhunter и Qiwi также были уведомлены о предстоящем делистинге с Nasdaq, сообщили обе компании.
Яндекс и Ozon заявили, что будут обжаловать это решение, потому что они не попали под западные санкции.
Ранее РБК выяснил, как может пройти раздел Яндекса. Компания будет поделена на российскую часть и зарубежную.