Яндекс подала апелляцию против "удаления" с биржи Nasdaq

Яндекс подала апелляцию против "удаления" с биржи NasdaqРассмотрение займет до 45 дней
Компания “Яндекс” направила апелляцию на решение Nasdaq. Ранее биржа заявила, что проведет делистинг акций некоторых российских компаний, включая Яндекс. Уведомление об этом компания получила еще 15 марта, сообщается в пресс-релизе.
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Пресс-служба “Яндекса” отмечает, что слушание по апелляции должно состояться в течение 45 дней с момента подачи. Интересно, что по правилам биржи, делистинг не может быть осуществлён, пока идёт рассмотрение апелляции.
Напомним, что торги ценными бумагами компании перестали производиться еще весной прошлого года. При этом вне зависимости от финального решения Nasdaq акции Яндекса продолжат торговаться на Московской бирже.
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