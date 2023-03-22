Яндекс подала апелляцию против "удаления" с биржи Nasdaq

Пресс-служба “Яндекса” отмечает, что слушание по апелляции должно состояться в течение 45 дней с момента подачи. Интересно, что по правилам биржи, делистинг не может быть осуществлён, пока идёт рассмотрение апелляции.

Напомним, что торги ценными бумагами компании перестали производиться еще весной прошлого года. При этом вне зависимости от финального решения Nasdaq акции Яндекса продолжат торговаться на Московской бирже.

Ранее в Яндекс Погоде появились новые прогнозы для автомобилистов «На дороге». Они помогут заранее запланировать, когда нужно поменять резину или заехать на мойку.