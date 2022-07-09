Яндекс ввёл ограничения для «Диска» на бесплатном тарифе

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Яндекс ввёл ограничения для «Диска» на бесплатном тарифеПочему — неясно
Rozetked рассказал, что Яндекс без предупреждения ограничил размер файлов для загрузки на «Диск» на бесплатном тарифе.
На это обратил внимание читатель Rozetked. Теперь на бесплатном тарифе нельзя загружать на «Диск» файлы весом более 1 ГБ. Раньше такая возможность была. По словам читателя, он получил уведомление о запрете при попытке загрузить на «Диск» файл размером 2,5 ГБ.
Журналисты проверили и выяснили, что ограничение действительно существует. Информация о нём нашлась в «Яндекс Справке» в разделе «Загрузка на диск». Отмечается, что на платных тарифах «Яндекс 360» максимальный размер файла увеличился с 1 до 50 ГБ.