Яндекс ввёл ограничения для «Диска» на бесплатном тарифе

На это обратил внимание читатель Rozetked. Теперь на бесплатном тарифе нельзя загружать на «Диск» файлы весом более 1 ГБ. Раньше такая возможность была. По словам читателя, он получил уведомление о запрете при попытке загрузить на «Диск» файл размером 2,5 ГБ.

Журналисты проверили и выяснили, что ограничение действительно существует. Информация о нём нашлась в «Яндекс Справке» в разделе «Загрузка на диск». Отмечается, что на платных тарифах «Яндекс 360» максимальный размер файла увеличился с 1 до 50 ГБ.