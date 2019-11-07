Яндекс запустил робота-доставщика

Высота автономного аппарата составляет примерно полметра. Он чем-то напоминает луноход, поэтому в компании робота назвали Яндекс.Ровером.

В пресс-релизе «Яндекса» сказано, что первые несколько аппаратов уже пробуют себя в деле. Они доставляют документы от дверей штаб-квартиры компании до автобуса, на котором едут дальше в другие московские офисы. Робот автономен, но на этапе испытаний его перемещения контролирует оператор. Яндекс.Ровер способен распознавать окружающие объекты, планировать маршрут, пропускать пешеходов и животных. Лидар помогает ему делать это всё в темноте.

В «Яндексе» считают, что робота можно будет использовать в Яндекс.Еде и Яндекс.Лавке, для доставки товаров из интернет-магазина «Беру» или в складской логистике.