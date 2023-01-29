Японские поставщики оборудования могут потерять треть рынка из-за своих санкций против Китая

Если вкратце, то и голландской ASML Holding HV и японской Nikon Corp будет запрещено передавать машины, используемые для производства чипов, в Китай.

При этом, как отмечает Nikkei Asia со ссылкой на статистику японской отраслевой ассоциации, в 2012 финансовом году японские компании выручили от экспорта оборудования около $22,9 млрд, при этом уточняется, что треть этой суммы была получена от экспорта в Китай.

Гендиректор ASML ранее предупредил, что контроль США над экспортом литографического оборудования в конечном итоге подтолкнет Китай к разработке собственного.