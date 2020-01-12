Японский миллиардер объявил поиски девушки для совместного полёта к Луне

44-летний Маэдзава известен бизнесом в индустрии моды и страстью к коллекционированию предметов искусства. Сейчас он ищет спутницу жизни в возрасте не младше 20 лет. Выбирать он её будет в рамках шоу на стриминговом сервисе AbemaTV.

Маэдзава утверждает, что хочет найти женщину, которую по-настоящему полюбит. Об этой любви он намерен «кричать из космоса». И это не фигуральное выражение: миллиардер уже планирует участвовать в полёте вокруг Луны в 2023 году. Он станет первым частным пассажиром на корабле компании SpaceX.

Интересно, что недавно Маэдзава расстался с возлюбленной Горики Аямэ из-за её нежелания отдавать все силы тренировке и подготовке к космическому полёту. Поэтому новая избранница миллиардера должна разделять с ним его мечту о полёте в космос.

Заявки на участие будут приниматься до 17 января. Партнёршу Маэдзава выберет к концу марта.