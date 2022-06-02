"ЁбиДоёби" выпустит собственную криптовалюту

Названием новой криптовалюте послужит “YobiCoin”, а тикером #YBC. Сообщается, что уже 15 июня сеть выпустит созданные на базе блокчейн-системы Binance Smart Chain 200 млн токенов.

При этом компания уточняет, что 5% токенов будут “сжигаться” каждый год до тех пор, пока от общей эмиссии не останется 30% токенов.

“Сжигание позволит стимулировать рост токена и увеличить его ценность для холдеров", – отметил представитель сети доставки еды «ЁбиДоёби. Криптовалюту YobiCoin можно будет использовать для совершения заказов и внутриплатформенных опций.

Касаемо метавселенной компания отметила, что к концу этого года сеть начнет разработку среды PuzzleWorld, где можно будет купить землю и развивать собственный ресторан