"ЁбиДоёби" выпустит собственную криптовалюту

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"ЁбиДоёби" выпустит собственную криптовалютуИ начнет развивать метавселенные
Как сообщает RB со ссылкой на “ЁбиДоёби”, сеть доставки еды планирует выпустить собственную криптовалюту. Помимо этого она анонсировала создание метавселенной и NFT.
Названием новой криптовалюте послужит “YobiCoin”, а тикером #YBC. Сообщается, что уже 15 июня сеть выпустит созданные на базе блокчейн-системы Binance Smart Chain 200 млн токенов.
При этом компания уточняет, что 5% токенов будут “сжигаться” каждый год до тех пор, пока от общей эмиссии не останется 30% токенов.
“Сжигание позволит стимулировать рост токена и увеличить его ценность для холдеров", – отметил представитель сети доставки еды «ЁбиДоёби. Криптовалюту YobiCoin можно будет использовать для совершения заказов и внутриплатформенных опций.
Касаемо метавселенной компания отметила, что к концу этого года сеть начнет разработку среды PuzzleWorld, где можно будет купить землю и развивать собственный ресторан