Ю. Корея понадеялась найти другие источники графита на фоне ограничений Китая

Новые ограничения со стороны Китая, которые вступят в силу уже через месяц, могут затруднить поставки графита, важного для автомобильной и электронной промышленности, в США, Японию, Индию и Южную Корею. Сейчас IPEF обсуждает вопрос в Малайзии, а Южная Корея анализирует влияние ограничений на национальную экономику и планирует дальнейшие шаги.

Ранее стало известно, что США запретили ввозить видеокарты NVIDIA 4090 в Китай. Согласно новым правилам экспортного контроля, теперь в Пекин запрещено поставлять не только профессиональные видеокарты, но и игровые ускорители. Особое внимание привлекла информация о том, что в список запрещённых товаров попала флагманская видеокарта RTX 4090. Эту информацию подтвердила и сама NVIDIA в своём недавнем отчёте.