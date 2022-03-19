Южная Корея создаст аналог космической компании Илона Маска

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея будет помогать частным космическим компаниям. До 2027 года на эти цели потратят 22,8 миллиарда вон (22,5 миллиона долларов). Конечной целью правительства Южной Кореи является создание аналога SpaceX.

Сначала власти намерены выбрать три компании-претендента, затем определить одну наиболее подходящую. Эта компания займётся созданием двухступенчатой ракеты-носителя лёгкого класса, также разработчикам предоставят необходимые технологии.

В октябре 2021 года Южная Корея уже запустила ракету-носитель «Нури», это первый аппарат, полностью созданный внутри страны. Полёт шёл по плану, но на последнем этапе ракета не смогла вывести на орбиту макет спутника весом 1,5 тонны.

В мае 2022 года корейцы планируют повторный запуск того же носителя с 200 килограммами полезного груза на борту.