За 20 минут Starbucks продала 2000 NFT на $200 000

В настоящее время у коллекции 1 166 уникальных владельцев, ажиотаж был настолько большой, что сайт продукта на некоторое время просто упал. Примерно так, кстати, работают DDoS-атаки, когда на сайт за короткий промежуток времени посылается множество запросов.

По сообщениям, коллекция была распродана в течение 20 минут.

Ранее “Лаборатория Касперского” предупредила людей о новой мошеннической схеме, связанной с криптовалютой. Якобы Россия собирается внедрить некую «государственную криптовалюту», в которую, если вложиться, можно хорошо заработать.