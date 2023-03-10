За 20 минут Starbucks продала 2000 NFT на $200 000

За 20 минут Starbucks продала 2000 NFT на $200 000Резкие продажи “положили” сайт
10 марта Starbucks представила свой первый набор NFT-токенов общим количеством в 2 000 экземпляров. Каждый NFT имел ценник в $100. И да, как вы могли прочитать в заголовке, коллекция была продана за 20 минут.
Фото: Unsplash
В настоящее время у коллекции 1 166 уникальных владельцев, ажиотаж был настолько большой, что сайт продукта на некоторое время просто упал. Примерно так, кстати, работают DDoS-атаки, когда на сайт за короткий промежуток времени посылается множество запросов.
По сообщениям, коллекция была распродана в течение 20 минут.
Ранее “Лаборатория Касперского” предупредила людей о новой мошеннической схеме, связанной с криптовалютой. Якобы Россия собирается внедрить некую «государственную криптовалюту», в которую, если вложиться, можно хорошо заработать.