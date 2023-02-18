За нарушение техники безопасности SpaceX выписали до смешного маленький штраф

Требования FAA в своей сути призваны предотвращать столкновения объектов на низкой околоземной орбите. При этом согласно заявлению регулятора от 17 февраля, компания не предоставила FAA данные анализа траектории перед запуском ракеты Falcon 9 в августе 2022 года, хотя она, как и другие поставщики услуг по запуску космических ракет, должна предоставлять эти данные регулятору за целую неделю до попытки запуска.

Согласно федеральным требованиям, поставщики услуг по запуску должны представлять в FAA данные, показывающие, что вероятность столкновения космических объектов, а именно спутников, с другими объектами составляет менее 1 к 100 000. Для кораблей с экипажем эта цифра возрастает до вероятности не более чем один к миллиону.

У компании есть месяц, чтобы ответить на письмо FAA о наложении штрафа.