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За рубежом назвали опасное сочетание российских истребителей

Есть две машины, которые дополняют друг друга
Зарубежное издание Military Watch назвало опасное сочетание российских истребителей. Оно увеличит военный потенциал России.

Перевод материала предоставила «Российская газета». Авторы указали, что фронтовая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России имеет два типа тяжёлых машин для воздушного боя: истребитель завоевания господства в воздухе Су-35С и самолёт пятого поколения Су-57.

Су-35, в частности, был создан, чтобы противостоять американскому F-22. Однако использованные в самолёте технологии не имеют аналогов в США или Китае. Су-35 может взлететь с 14 ракетами «воздух-воздух», он малозаметен для радаров, оснащён двигателями с управляемым во всех ракурсах вектором тяги. Также у самолёта есть датчики поиска цели по тепловому следу, этого нет у F-22.

Что касается Су-57, то это многоцелевой истребитель. Кроме того, он является прототипом шестого поколения. В истребителе тоже есть то, чего нет у зарубежных аналогов. Например, искусственный интеллект, лазерное оружие, гиперзвуковые баллистические ракеты.

Автор пришёл к выводу, что массовый, относительно недорогой Су-35 и высокотехнологичный Су-57 отлично дополняют друг друга. Напомним, недавно Россия отрепетировала бой с применением «роя» истребителей Су-35, которыми управлял Су-57.

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