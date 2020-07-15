За рубежом назвали опасное сочетание российских истребителей

Перевод материала предоставила «Российская газета». Авторы указали, что фронтовая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России имеет два типа тяжёлых машин для воздушного боя: истребитель завоевания господства в воздухе Су-35С и самолёт пятого поколения Су-57.

Су-35, в частности, был создан, чтобы противостоять американскому F-22. Однако использованные в самолёте технологии не имеют аналогов в США или Китае. Су-35 может взлететь с 14 ракетами «воздух-воздух», он малозаметен для радаров, оснащён двигателями с управляемым во всех ракурсах вектором тяги. Также у самолёта есть датчики поиска цели по тепловому следу, этого нет у F-22.

Что касается Су-57, то это многоцелевой истребитель. Кроме того, он является прототипом шестого поколения. В истребителе тоже есть то, чего нет у зарубежных аналогов. Например, искусственный интеллект, лазерное оружие, гиперзвуковые баллистические ракеты.

Автор пришёл к выводу, что массовый, относительно недорогой Су-35 и высокотехнологичный Су-57 отлично дополняют друг друга. Напомним, недавно Россия отрепетировала бой с применением «роя» истребителей Су-35, которыми управлял Су-57.