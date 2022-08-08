Зачем нужна двухминутная прогулка после еды

Исследователи изучили разные научные работы и пришли к выводу, что короткая прогулка после еды может снизить уровень сахара в крови, а значит и риск развития диабета второго типа. Лучше всего отправиться гулять через 60–90 минут после еды, так как именно в это время уровень сахара в крови обычно достигает пика.

Люди должны стремиться к 15-минутной прогулке, но даже «мини-прогулки» продолжительностью от двух до пяти минут приносит некоторую пользу.

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