Загадка сверхновой: не было замечено гамма-излучение от недалекого взрыва

Сверхновая, получившая название SN 2023ixf, вспыхнула в галактике Pinwheel (Messier 101). Это была самая близкая и яркая сверхновая, наблюдавшаяся с момента запуска Fermi в 2008 году.

Ранее ученые предполагали, что сверхновые превращают около 10% своей энергии в ускоряющие космические лучи — частицы, летящие со скоростью, близкой к скорости света. Однако отсутствие гамма-излучения говорит о гораздо меньшем коэффициенте преобразования, возможно, всего 1% в первые дни после взрыва.

«Это не исключает возможности использования сверхновых в качестве фабрик космических лучей», — говорит Гильем Марти-Девеса, ведущий автор исследования, — «но это означает, что нам нужно больше узнать о механизмах их производства».

Космические лучи постоянно бомбардируют атмосферу Земли, причем большинство из них — это протоны. Их происхождение остается загадкой, поскольку во время своего путешествия эти заряженные частицы отклоняются магнитными полями, в результате чего их источник невозможно отследить.

Чтобы разгадать загадку космических лучей, необходимы дальнейшие исследования на разных длинах волн, моделирование на основе этого события и наблюдения будущих молодых сверхновых.