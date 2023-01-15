Заменят ли цифровые подписи рукописные

В США, например, за последние два десятилетия почти полностью исключили скоропись из школьной программы, плюс ускорился переход к безбумажной торговле, пишет газета. Добавьте ко всему этому пандемию, с которой пришло ускоренное внедрение технологий, включая предмет разговора – электронную подпись.

Такие компании, как Docusign и Adobe, стали жизненно важными, когда люди перешли на электронные подписи. Первая, например, увеличила число клиентов с 585 000 в 2020 году до 1,1 миллиона к январю 2022 года. “Мы считаем, что после того, как предприятия перейдут на цифровые процессы заключения договоров, они уже не вернутся к ручным”, - отметили в Docusign.

Газета также напомнила, что по всему миру во время пандемии менялось законодательство, чтобы упростить процесс использования электронных подписей, и вряд ли их просто оставят за бортом после этого.

Так что возможно, что рукописные подписи действительно могут если не исчезнуть, то занять равное электронным место. По оценкам компании P&S Intelligence, только американский рынок цифровых подписей "будет расти с огромной скоростью в последующие годы, достигнув $10,6 млрд к 2030 году".