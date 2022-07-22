Запад возвращается: в России отчасти отменят параллельный импорт

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Запад возвращается: в России отчасти отменят параллельный импортНе прямо сейчас, но это произойдет
Параллельный импорт это, конечно, хорошо, но вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров предупреждает, что стоит готовиться к его отмене для некоторых категорий товаров. О чем сообщают РИА Новости.
Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции.
Денис Мантуров
Глава Минпромторга
Напомним, закон, который еще в июне подписал Владимир Путин, позволяет ввозить в Россию зарубежную продукцию без разрешения правообладателей и освобождает от ответственности за это.
Ранее стало известно, что на устройства, ввезенные в Россию по параллельному импорту, будет действовать гарантия в один год, о чем заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли.
Источник:РИА Новости
Автор:Максим МногословныйТеги: