Запад возвращается: в России отчасти отменят параллельный импорт

Напомним, закон, который еще в июне подписал Владимир Путин, позволяет ввозить в Россию зарубежную продукцию без разрешения правообладателей и освобождает от ответственности за это.

Ранее стало известно, что на устройства, ввезенные в Россию по параллельному импорту, будет действовать гарантия в один год, о чем заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли.