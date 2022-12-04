Запасов оружия в Германии из-за Украины осталось "на два дня"

По словам эксперта, у бундесвера есть оружие только на два дня интенсивных боев, если это будет необходимо. Муди признал, что конфликт на Украине истощил запасы боеприпасов и оружия не только в Германии, но и по всей Европе, но для Берлина эта проблема стала особенно острой из-за курса на сокращения финансирования бундесвера.

Так, по словам эксперта, Берлину придется потратить не менее 20 миллиардов евро, чтобы восстановить арсенал оружия, отвечающий требованиям НАТО.

Ранее стало известно, что весной Германия передаст Украине “самоходки”, изначально предназначенных для утилизации.