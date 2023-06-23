Заслуженное импортозамещение: в России построят завод имплантов для груди и ягодиц

Заслуженное импортозамещение: в России построят завод имплантов для груди и ягодицВыпуск продукции уже через пару лет
В России началось строительство завода, который будет производить силиконовые импланты для груди и ягодиц, сообщает Telegram-канал Shot. Этот проект пришелся как нельзя кстати, учитывая дефицит данной продукции из-за западных санкций.
Завод планирует начать выпуск продукции в 2025-2026 годах, но точное местоположение строительства пока неизвестно.
В настоящее время проблему с поставками решают за счет параллельного импорта, так как некоторые компании отказываются работать с российскими клиентами. Журналисты также отмечают снижение числа операций по липосакции, связанное с отказом оборудования и расходных материалов из-за западных ограничений.
После ухода целого ряда компаний с российского рынка возникла проблема поставки дорогостоящей электроники не только частным лицам, но и целым компаниям. И, как стало известно, Российские ретейлеры планируют продавать услугу индивидуального заказа поставки