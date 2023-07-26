Завод в США далек от завершения, а TSMC уже готова вложить миллиарды в новый на Тайване

Генеральный директор TSMC Си Си Вэй рассказал о том, что компания не может удовлетворить спрос клиентов в связи с «бумом искусственного интеллекта». Для решения этой проблемы TSMC планирует удвоить свои мощности по производству, что предполагает интеграцию нескольких микросхем в одно устройство, что сделает мощные вычислительные системы более доступными.

В настоящее время передовые упаковочные технологии компании, в частности технология CoWoS, пользуются большим спросом, что приводит к нехватке мощностей. Ожидается, что к концу следующего года ситуация с нехваткой ослабнет.

По заявлениям компании, на новом заводе в уезде Миаоли будет создано около 1500 рабочих мест.

Но вот с американским заводом компании дела идут не лучшим образом. TSMC начала строительство завода в 2021 году, но столкнулась с многочисленными трудностями на этом пути.