Жителю России назначили 5 месяцев ограничения свободы за покупку сертификата о вакцинации

Как стало известно, в отношении неназванного мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов").

Пресс-служба сообщила, что наказание назначено за покупку “заведомо поддельного официального документа - сертификата о вакцинации COVID-19”, которым он воспользовался для предоставления работодателю, в целях подтверждения прохождения им вакцинации против COVID-19.

Ранее в Минздраве объяснили отказ публиковать данные клинических испытаний российских вакцин. Эту информацию признали коммерческой тайной.