Жителю России назначили 5 месяцев ограничения свободы за покупку сертификата о вакцинации

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Жителю России назначили 5 месяцев ограничения свободы за покупку сертификата о вакцинацииЛичность не раскрывается
Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области сообщила, что Александровским городским судом был приговорен к пяти месяцам ограничения свободы местный житель. Все из-за покупки сертификата о вакцинации от коронавируса.
Как стало известно, в отношении неназванного мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов").
Пресс-служба сообщила, что наказание назначено за покупку “заведомо поддельного официального документа - сертификата о вакцинации COVID-19”, которым он воспользовался для предоставления работодателю, в целях подтверждения прохождения им вакцинации против COVID-19.
Ранее в Минздраве объяснили отказ публиковать данные клинических испытаний российских вакцин. Эту информацию признали коммерческой тайной.
Источник: ТАСС