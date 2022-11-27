Зима - самое время выращивать томаты в космосе: на МКС отправлен груз

Зима - самое время выращивать томаты в космосе: на МКС отправлен грузГруз также состоит из угощений, научных приборов и не только
SpaceX отправила новый груз на МКС. На борту космического корабля находится пара новых солнечных батарей для космической станции, семена карликовых томатов и не только.
Для астронавтов на космической станции также будут угощения, такие как мороженое и блюда ко Дню благодарения: пряная стручковая фасоль, яблочные десерты с клюквой, тыквенный пирог и сладкая кукуруза.
Солнечные батареи будут установлены во время следующих выходов в открытый космос, запланированных на 29 ноября и 3 декабря. Они обеспечат космическую станцию энергией.
Груз на борту также включает в себя ряд предметов, связанных со здоровьем, например, портативный микроскоп, который позволит астронавтам собирать и отправлять изображения образцов крови врачам на земле для диагностики и лечения.
На МКС астронавты выращивали и пробовали различные виды салата, редиса и чили. Теперь члены экипажа смогут вырастить карликовые томаты Red Robin. Этот эксперимент является частью усилий по обеспечению непрерывного производства свежих продуктов питания в космосе. Томаты будут готовы весной.