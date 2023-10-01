LG откажется от стандарта телевидения ATSC 3.0 в своих телевизорах через пару месяцев

Стандарт ATSC 3.0, также известный как Nextgen TV, является форматом вещания нового поколения, призванным бесплатно предоставить потребителям такие возможности, как 4K-телевидение, современные видео- и аудиоформаты, такие как HDR и Dolby Atmos, а также интерактивные приложения.

Этот шаг LG последовал за судебной тяжбой, в которой она проиграла компании, владеющей несколькими патентами на формат ATSC 3.0.

Ранее в Южной Корее стартап Sunny Wave Tech презентовал необычный продукт — телевизор Dogsplay, созданный специально для собак. Этот уникальный гаджет позволяет пушистым друзьям не только смотреть фильмы, но и слушать музыку, причём в формате, адаптированном для их восприятия. Телевизор Dogsplay оснащён экраном, который выводит изображение с частотой 70 кадров в секунду, оптимальной для собачьего зрения. К тому же, устройство учитывает особенности дихроматического зрения собак, предлагая картинку в жёлто-синих тонах и нескольких оттенках серого.