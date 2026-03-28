LG показала беспроводные модели OLED-телевизоров

Главные новинки — серии G6, C6 и B6. Они стали ярче — за это отвечают улучшенная технология подсветки и новый процессор с ИИ. Он же помогает улучшать качество видео низкого разрешения и настраивает звук. На экранах появилось специальное антибликовое покрытие.

Все телевизоры работают на webOS 26. В неё встроили голосовых помощников Microsoft и Google. Теперь телевизор сам может подбирать фильмы по вашему вкусу, отвечать на вопросы и подстраивать картинку под освещение в комнате.

Отдельного внимания заслуживает модель W6 — это «беспроводной» телевизор толщиной всего 9 мм. Изображение передаётся на него с помощью специального блока без проводов, поддерживается высокая частота обновления 165 Гц.

Новые телевизоры поступили в продажу в Южной Корее 25 марта. Скоро они появятся и в других странах. Цены начинаются от 1 897 200 вон (примерно 1250 долларов).