LG выпустила 4K 120 Гц OLED-телевизоры серии evo B4: цены соответствующие

Среди ключевых особенностей - поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos. Телевизоры также оснащены объемным звуком 9.1.2. LG делает акцент на точности цветопередачи со 100-процентным охватом цветового охвата. Геймеры получат преимущества благодаря времени отклика 0,1 мс, совместимости с NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium.

Телевизоры работают на платформе webOS smart TV, обеспечивая легкий доступ к потоковым сервисам и приложениям. Есть функции снижения уровня синего света AI, режим FILMMAKER, а также сертификация на низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.