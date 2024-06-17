LG выпустила 4K 120 Гц OLED-телевизоры серии evo B4: цены соответствующие

Опубликовано 17 июня 2024, 01:30
1 мин.
LG выпустила 4K 120 Гц OLED-телевизоры серии evo B4: цены соответствующиеМожете такой себе позволить?
LG Electronics официально представила OLED-телевизоры серии evo B4. Эти телевизоры, доступные в размерах 65 и 77 дюймов, оснащены передовым процессором LG α8 AI. По цене 13 999 юаней (2 080 долларов) за 65-дюймовую модель и 19 999 юаней (2 980 долларов) за 77-дюймовый вариант, они оснащены OLED-панелью 4K 120 Гц.
© LG
Среди ключевых особенностей - поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos. Телевизоры также оснащены объемным звуком 9.1.2. LG делает акцент на точности цветопередачи со 100-процентным охватом цветового охвата. Геймеры получат преимущества благодаря времени отклика 0,1 мс, совместимости с NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium.
Телевизоры работают на платформе webOS smart TV, обеспечивая легкий доступ к потоковым сервисам и приложениям. Есть функции снижения уровня синего света AI, режим FILMMAKER, а также сертификация на низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.