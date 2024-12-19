LG выпустила прозрачный OLED-телевизор за 6 млн рублей ($60 000)

OLED T имеет уникальный прозрачный режим, позволяющий зрителям видеть сквозь дисплей, и непрозрачный режим для обычного просмотра. Он также включает такие функции, как:

Режим Always-On-Display (AOD).

T-Bar: статус-бар, который появляется вдоль нижнего края экрана, предоставляя спортивные результаты, статусы устройств IoT, прогнозы погоды или информацию о названиях песен. Остальная часть экрана остается неиспользуемой, когда T-Bar активен,

T-Home выступает в качестве «хаба» — удобный интерфейс, который обеспечивает хорошо организованный обзор доступных услуг, а также быстрый доступ к приложениям, настройкам и другим функциям.

LG, если цена не намекает, ориентируется на покупателей «класса люкс».