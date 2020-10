LG заблокирует купленные в неофициальных магазинах телевизоры

Стоит отметить, что сам по себе телевизор как устройство для отображения картинки (монитор) работать продолжит, но уже без приложений и цифровых сервисов. Технология Smart TV позволяет интегрировать интернет в ТВ. Благодаря этому можно смотреть стриминговые сервисы, спутниковое и кабельное телевидение (просто загрузив контент от правообладателя), получать рекомендации по контенту.

Телевизоры из «серой» розницы российские потребители приобретают, потому что такие модели зачастую обходятся дешевле — производители цифровой техники уже давно выставляют отличающиеся цены для различных регионов. Причём разница продиктована исключительно результатами исследования эластичности спроса на товар и платежеспособности покупателей в той или иной категории техники, а не только техническими нюансами или особенностями логистики в той или иной стране.

Зимой 2020 года такой же шаг предприняла Samsung. Пользователи увидели на своих телевизорах сообщение: «This TV is not fully functional in this region». Нашёлся способ обойти блокировку: при первом включении телевизора нужно было подключить интернет к европейскому прокси-серверу и войти в учётную запись.