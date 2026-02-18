MiniLED или OLED в 2026 году: что выгоднее купить

MiniLED или OLED в 2026 году: что выгоднее купитьВ целом, можно и подождать
Сегодня 55-дюймовые MiniLED-модели стоят примерно 500−700 долларов, а более продвинутые версии — около 1000. При этом OLED-телевизоры теперь начинаются примерно от 599 долларов.
Производство OLED с каждым годом всё дешевле, оттого и разница в цене почти исчезла. В этом году аналитики тоже ждут появление новых OLED-панелей. Они будут дешевле с теми же «плюсами» технологии.
Но MiniLED по-прежнему выигрывает по яркости, особенно в светлых комнатах. Он также считается более «стабильным» выбором для тех, кто переживает из-за выгорания OLED. Хотя они стали заметно надёжнее, риск всё же остаётся.
Так какой можно сделать вывод? Если телевизор нужен прямо сейчас и важна высокая яркость — MiniLED. Если же вы хотите максимально глубокий чёрный цвет и более «киношную» картинку, можно немного подождать и присмотреться к доступным OLED-моделям.