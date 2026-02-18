MiniLED или OLED в 2026 году: что выгоднее купить

Сегодня 55-дюймовые MiniLED-модели стоят примерно 500−700 долларов, а более продвинутые версии — около 1000. При этом OLED-телевизоры теперь начинаются примерно от 599 долларов.

Производство OLED с каждым годом всё дешевле, оттого и разница в цене почти исчезла. В этом году аналитики тоже ждут появление новых OLED-панелей. Они будут дешевле с теми же «плюсами» технологии.