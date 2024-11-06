Младший Яндекс-телевизор «ТВ Станцию Бейсик» протестировали и сравнили с TCL и Sber TV

Очень умный телик с Алисой, но за эти деньги у китайцев есть дисплеи и получше

Обозреватель Ferra.ru Денис Русаков подробно протестировал новинку — базовую модель фирменных телевизоров Яндекса «ТВ Станция Бейсик» и поделился впечатлениями. В обзоре подробно рассмотрели 65-дюймовую модель, изучив ее дизайн, производительность и функции.