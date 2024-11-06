Младший Яндекс-телевизор «ТВ Станцию Бейсик» протестировали и сравнили с TCL и Sber TV

Младший Яндекс-телевизор «ТВ Станцию Бейсик» протестировали и сравнили с TCL и Sber TVОчень умный телик с Алисой, но за эти деньги у китайцев есть дисплеи и получше
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Визуально телевизор отличается минималистичным дизайном. Наличие трех портов HDMI 2.1, Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает подключение к различным устройствам. Однако отсутствие традиционных телевизионных входов может стать недостатком для некоторых пользователей.
Производительность телевизора заслуживает похвалы: яркий 4K-дисплей обеспечивает точные цвета и глубокий черный. Хотя частота обновления 60 Гц может ограничить геймеров, а вот обычные пользователи и любители кино будут удовлетворены. Встроенные динамики показывают удивительно хорошее качество звука.
Хотя телевизор предлагает отличное соотношение цены и качества, есть несколько незначительных недостатков. Производительность HDR немного разочаровывает. Кроме того, пульт дистанционного управления, хотя и функциональный, мог бы иметь более премиальное ощущение.
Прямой конкурент из мира «умных» телевизоров — вариант от Сбера (Sber Телевизор SDX-65U4125). Схожая VA матрица, тоже 4K, и то же ограничение на 60 Гц. Чуть выше энергопотребление — 230 Вт, когда у Яндекса 210 Вт -, аналогичный набор портов, но с антенным входом. Выше контрастность и вес. Из минусов: мало встроенной памяти.
Конкурент от TCL 65C645 — чуть выше заявленная яркость и контрастность, как и частота обновления уже 120 Гц. Правда, даже по входу HDMI 2.1 (он здесь один) вы не получите 120 Гц в разрешении 4K, максимум — 1440p/120 Гц, пишет Русаков.
Напомним, Яндекс выпустил серию 4K-телевизоров «ТВ Станция Бейсик» 15 октября 2024 г. Модельная линейка состоит из четырёх устройств, актуальные цены на 5 ноября 2024 г. составляют:
- 43″ за 32 тысячи рублей
- 50″ за 36 тысяч рублей
- 55″ за 50 тысяч рублей
- 65″ за 55 тысяч рублей