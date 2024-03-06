Названы главные недостатки OLED-телевизоров

OLED-матрица у дисплеев телевизоров имеет несколько преимуществ. Это совершенный чёрный цвет на экране в любой момент и в любом месте дисплея, хороший контраст, отличное время отклика, минимальная задержка ввода, полная поддержка HDR.

Но если вы решите купить подобный телевизор, то и учитывайте и следующие недостатки.

Выгорание пикселей. Точнее, субпикселей. Их качество ухудшается со временем из-за непрерывной работы при высоком напряжении. Правда, чтобы эти следы от пикселей стали заметными, нужно чтобы телевизор работал в течение 4−5 часов непрерывно. Также нужно отключить режим сна, ставить на самую высокую яркость экран, специально не пользоваться функциями защиты панели от выгорания, всё время оставлять на экране изображение статичных элементов.

Искажение текста. Текст на OLED-экрана будет не таким резким, как на ЖК-панелях.