Показан первый прозрачный телевизор

Издание OLED info рассказало о концептуальной новинке чуть больше. Несмотря на то, что сама Skyworth называет свой телевизор прозрачным, он выглядит скорее полупрозрачным. Источник считает, что производитель использует 55-дюймовую OLED-панель от LG.

Если принять это за истину, то можно узнать некоторые характеристики устройства. Итак полупрозрачные дисплеи LG имеют яркость в 150 кд/м2 (с пиковой яркостью белого — 400 кд/м2). Прозрачность равна 38%. Экран охватывает 120% цветового пространства NTSC.

Стоит отметить, что телевизор Skyworth пока является лишь концептом, и купить его в магазине нельзя.