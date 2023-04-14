Samsung задирает цены, а LG теряет деньги: они всерьез задумались о сделке по OLED-экранам

Все началось с того, что пару лет назад появились первые новости о переговорах. Отмечалось, что обсуждения были начаты по указанию правительства Южной Кореи в ответ на международную ситуацию, когда китайские компании, производящие ЖК-панели, повышали их стоимость, угрожая доминированию Samsung в сфере телевизоров. В то время, как отмечает Ars Technica, Samsung делал ставку на ЖК-технологию в своих телевизорах, конкурируя с LG, которая все больше внимания уделяла OLED.

Теперь же, технология OLED достигла “большей доли расходов потребителей” по сравнению с ЖК. Поэтому Samsung нужно уделять ей большее внимание. Так что новая соглашение пойдет компаниям лишь на пользу: Samsung воспользуется разработками LG, а вторая в свою очередь найдет крупного покупателя.

Сделка также может привести к тому, что Samsung и LG станут партнерами для выпуска новых видов WOLED-телевизоров в течение следующих нескольких лет.