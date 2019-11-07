Xiaomi выпустит недорогие телевизоры премиального качества

Представитель Xiaomi заявил, что помимо OLED-телевизоров, компания работает над мультиэкранными устройствами, MINI LED-дисплеями и матрицами разрешением 8К.

А вот ждать OLED-телевизоры стоит в первом квартале 2020 года. Никаких подробностей о готовящихся новинках представитель Xiaomi не раскрыл. Но, можно предположить, что устройства будут дешевле аналогов, благодаря ценовой политике компании.

Напомним, что стоимость самого бюджетного варианта Mi TV 5 Pro составила 3699 юаней (33 809 рублей), а Mi TV 5 — 2999 юаней (27 411 рублей).