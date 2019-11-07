Телевизоры
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Xiaomi выпустит недорогие телевизоры премиального качества
C OLED-экранами
Недавно Xiaomi представила в Китае телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro. Они оснащены дисплеями на квантовых точках (Quantum Dot). Однако руководство компании заявило, что обязательно выпустит и телевизоры с OLED-панелями. Причём в начале следующего года.
Представитель Xiaomi заявил, что помимо OLED-телевизоров, компания работает над мультиэкранными устройствами, MINI LED-дисплеями и матрицами разрешением 8К.
А вот ждать OLED-телевизоры стоит в первом квартале 2020 года. Никаких подробностей о готовящихся новинках представитель Xiaomi не раскрыл. Но, можно предположить, что устройства будут дешевле аналогов, благодаря ценовой политике компании.
Напомним, что стоимость самого бюджетного варианта Mi TV 5 Pro составила 3699 юаней (33 809 рублей), а Mi TV 5 — 2999 юаней (27 411 рублей).