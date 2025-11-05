Опубликовано 05 ноября 2025, 22:281 мин.
75% российских рыболовецких судов подключились к системе связи «Гонец»Отечественное оборудование заменяет зарубежное
Около 75% российских рыболовецких судов уже используют отечественную спутниковую систему связи «Гонец». По данным Роскосмоса, рыбацкие суда постепенно отказываются от оборудования зарубежных операторов, таких как Inmarsat и Iridium, и переходят на российские терминалы.
Система «Гонец» обеспечивает связь в районах всех основных рыбопромысловых бассейнов. Ее инфраструктура и оборудование полностью производятся и обслуживаются в России. Кроме того, предприятие «Спутниковая система «Гонец» завершает разработку новой станции связи, ориентированной на суда маломерного флота.
Ранее российская компания «Геоскан» совместно с АО «Спутниковая система „Гонец“» провела испытания передачи данных в S-диапазоне на малых спутниках. В тестах участвовали аппараты «Геоскан-4» и «Геоскан-5», выведенные на орбиту летом.