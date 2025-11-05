75% российских рыболовецких судов подключились к системе связи «Гонец»

Система «Гонец» обеспечивает связь в районах всех основных рыбопромысловых бассейнов. Ее инфраструктура и оборудование полностью производятся и обслуживаются в России. Кроме того, предприятие «Спутниковая система «Гонец» завершает разработку новой станции связи, ориентированной на суда маломерного флота.

Ранее российская компания «Геоскан» совместно с АО «Спутниковая система „Гонец“» провела испытания передачи данных в S-диапазоне на малых спутниках. В тестах участвовали аппараты «Геоскан-4» и «Геоскан-5», выведенные на орбиту летом.