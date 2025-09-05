Активное курсирование беспилотных судов в России начнется в ближайшие пять лет

Эксперименты с автономными судами уже проводятся, в том числе на Сахалине, где тестируются перевозки грузов. Хотя до полноценного курсирования по Северному морскому пути потребуется время, правительство уверено в перспективах этого направления.

Никитин отметил, что технология ещё требует доработки, но её внедрение — лишь вопрос времени.

Ранее стало известно, что РЖД рассматривают возможность использования низкоорбитальных спутников связи для организации беспилотного движения на Байкало-Амурской магистрали. Речь идет о группировке «Бюро 1440», которая входит в состав «ИКС холдинг».