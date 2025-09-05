Активное курсирование беспилотных судов в России начнется в ближайшие пять лет

Опубликовано 05 сентября 2025, 15:331 мин.
Активное курсирование беспилотных судов в России начнется в ближайшие пять летЭксперименты уже ведутся
По словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, активное использование беспилотных судов в России начнётся в течение пяти лет. Сейчас технология проходит этап испытаний, но уже признана экономически целесообразной.
Эксперименты с автономными судами уже проводятся, в том числе на Сахалине, где тестируются перевозки грузов. Хотя до полноценного курсирования по Северному морскому пути потребуется время, правительство уверено в перспективах этого направления.
Никитин отметил, что технология ещё требует доработки, но её внедрение — лишь вопрос времени.
Ранее стало известно, что РЖД рассматривают возможность использования низкоорбитальных спутников связи для организации беспилотного движения на Байкало-Амурской магистрали. Речь идет о группировке «Бюро 1440», которая входит в состав «ИКС холдинг».