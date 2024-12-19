В России
Опубликовано 19 декабря 2024, 23:37
1 мин.

Альфа-банк разработал способ разблокировки NFC-чипа iPhone для оплаты

Без взлома устройства
Разработчики Альфа-Банка нашли способ разблокировать NFC-чип в iPhone для бесконтактной оплаты, сообщается в пресс-службе банка. Ранее считалось, что в России возможность оплаты через NFC на устройствах Apple была заблокирована, в отличие от Android-смартфонов.
Альфа-банк разработал способ разблокировки NFC-чипа iPhone для оплаты

© Ferra.ru

Специалисты банка сообщили, что они первыми в России смогли получить доступ к NFC-чипу айфона. При этом способ, который они использовали, абсолютно легален и не требует взлома устройства. Теперь пользователи iPhone смогут совершать платежи через систему, аналогичную Apple Pay, но с использованием приложения Альфа-Банка.

В Альфа-Банке также подчеркнули, что готовы поделиться этой технологией с другими банками.

Ранее вице-президент Т-Банка Сергей Хромов анонсировал разработку аналога популярной платежной системы Apple Pay.

Источник:Альфа-Банк
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
,
#В России
,
#банк
,
#Apple