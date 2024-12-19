Альфа-банк разработал способ разблокировки NFC-чипа iPhone для оплаты

Специалисты банка сообщили, что они первыми в России смогли получить доступ к NFC-чипу айфона. При этом способ, который они использовали, абсолютно легален и не требует взлома устройства. Теперь пользователи iPhone смогут совершать платежи через систему, аналогичную Apple Pay, но с использованием приложения Альфа-Банка.

В Альфа-Банке также подчеркнули, что готовы поделиться этой технологией с другими банками.

Ранее вице-президент Т-Банка Сергей Хромов анонсировал разработку аналога популярной платежной системы Apple Pay.