Альфа-банк разработал способ разблокировки NFC-чипа iPhone для оплаты

Опубликовано 19 декабря 2024, 23:371 мин.
Альфа-банк разработал способ разблокировки NFC-чипа iPhone для оплатыБез взлома устройства
Разработчики Альфа-Банка нашли способ разблокировать NFC-чип в iPhone для бесконтактной оплаты, сообщается в пресс-службе банка. Ранее считалось, что в России возможность оплаты через NFC на устройствах Apple была заблокирована, в отличие от Android-смартфонов.
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Специалисты банка сообщили, что они первыми в России смогли получить доступ к NFC-чипу айфона. При этом способ, который они использовали, абсолютно легален и не требует взлома устройства. Теперь пользователи iPhone смогут совершать платежи через систему, аналогичную Apple Pay, но с использованием приложения Альфа-Банка.
В Альфа-Банке также подчеркнули, что готовы поделиться этой технологией с другими банками.
Ранее вице-президент Т-Банка Сергей Хромов анонсировал разработку аналога популярной платежной системы Apple Pay.