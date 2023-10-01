Археологи обнаружили деревянные мостовые при раскопках в Псковской области

13:50, 01 октября 2023
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Археологи обнаружили деревянные мостовые при раскопках в Псковской областиВ Печорах
Археологическое общество Псковской области на своей странице в социальной сети VK сообщили, что обнаружили деревянные мостовые при раскопках в Печорах, пишет ТАСС.
© Ferra
Мы начали раскопки на новом участке в городе Печоры. Сразу после снятия балластных отложений под слоем песка раскрываются остатки верхнего яруса деревянных мостовых.
Археологическое общество Псковской области
Как сообщают археологи, раскопки ведутся вдоль дороги по улице Псковской. Археологические исследования ведуться до начала работ по замене сетей.
Ранее мы писали, что учёные Московского инженерно-физического института, Университета науки и технологий МИСИС и Физического института имени П. Н. Лебедева нашли в мужском монастыре в Печорах подземные комнаты с помощью космических лучей.