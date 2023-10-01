Археологи обнаружили деревянные мостовые при раскопках в Псковской области

Как сообщают археологи, раскопки ведутся вдоль дороги по улице Псковской. Археологические исследования ведуться до начала работ по замене сетей.

Ранее мы писали, что учёные Московского инженерно-физического института, Университета науки и технологий МИСИС и Физического института имени П. Н. Лебедева нашли в мужском монастыре в Печорах подземные комнаты с помощью космических лучей.