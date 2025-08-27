«Атом» разработает электромобили для коммерческого сектора

В основе проекта лежит модульная платформа, которая предоставляет широкие возможности для адаптации транспорта. Эта технология позволяет в будущем выпускать автомобили с различными размерами и типами приводов. Планируется, что модельный ряд будет включать как компактные городские варианты, так и более крупные машины для решения специализированных задач.

По словам представителя компании, «Атом» остается открытым для новых идей.

Ранее на Международном евразийском форуме «Такси» в Москве компания «Атом» представила электромобиль для такси. Представленная модель рассчитана на четыре пассажира, будет и трёхместная версия.