«Атом» разработает электромобили для коммерческого сектора

Опубликовано 27 августа 2025, 14:301 мин.
«Атом» разработает электромобили для коммерческого сектораЗапускаются версии для такси, каршеринга и служб доставки
Российский производитель электромобилей «Атом» работает над созданием специализированных машин для бизнеса. Компания анонсировала разработку модификаций, предназначенных для использования в сервисах такси, каршеринга и для нужд курьерской доставки.
© Атом
В основе проекта лежит модульная платформа, которая предоставляет широкие возможности для адаптации транспорта. Эта технология позволяет в будущем выпускать автомобили с различными размерами и типами приводов. Планируется, что модельный ряд будет включать как компактные городские варианты, так и более крупные машины для решения специализированных задач.
По словам представителя компании, «Атом» остается открытым для новых идей.
Ранее на Международном евразийском форуме «Такси» в Москве компания «Атом» представила электромобиль для такси. Представленная модель рассчитана на четыре пассажира, будет и трёхместная версия.