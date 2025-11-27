«Атом» завершил сборку первого электромобиля PT-серии в Москве

Машины PT-серии являются полноценными образцами, созданными по тем же технологиям и стандартам, что и будущие серийные электромобили. Сборка таких партий необходима для отработки и одобрения всего производственного процесса в промышленном режиме.

Для клиентов, участвовавших в программе раннего бронирования, компании-разработчика «КАМА» подготовит специальную лимитированную серию. Эти автомобили будут укомплектованы дополнительными пакетами опций и сервисами.

Ранее компания «КАМА» первой в России среди автопроизводителей получила сертификат соответствия ASIL D. Этот международный стандарт ISO 26 262 определяет функциональную безопасность электронных систем транспортных средств, а уровень D является максимальным.