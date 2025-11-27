«Атом» завершил сборку первого электромобиля PT-серии в Москве

Опубликовано 27 ноября 2025, 23:141 мин.
«Атом» завершил сборку первого электромобиля PT-серии в МосквеСледующий этап запуск продаж
В Москве на производственной линии собрали первый электромобиль «Атом» из серии PT. Этот этап считают важным шагом перед началом серийного выпуска модели на рынок.
© Атом
Машины PT-серии являются полноценными образцами, созданными по тем же технологиям и стандартам, что и будущие серийные электромобили. Сборка таких партий необходима для отработки и одобрения всего производственного процесса в промышленном режиме.
Для клиентов, участвовавших в программе раннего бронирования, компании-разработчика «КАМА» подготовит специальную лимитированную серию. Эти автомобили будут укомплектованы дополнительными пакетами опций и сервисами.
Ранее компания «КАМА» первой в России среди автопроизводителей получила сертификат соответствия ASIL D. Этот международный стандарт ISO 26 262 определяет функциональную безопасность электронных систем транспортных средств, а уровень D является максимальным.