Авиационный учебный центр для пилотов гражданской авиации открыт в «Сколково»

За три года функционирования авиационного учебного центра РАТА было подготовлено 212 пилотов и 977 специалистов из числа инженерно-технического и наземного персонала. Этот опыт мы планируем масштабировать на весь Дивизион гражданской авиации − к 2030 году в эксплуатацию будут введены в общей сложности 12 новых тренажеров для четырех типов воздушных судов – SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114. Часть из них разместится здесь, в «Сколково», где у нас есть еще три места для полнопилотажных тренажеров, а также опция по строительству второй очереди.