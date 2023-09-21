Авиация России перейдет на экологически чистое топливо

Авиация России перейдет на экологически чистое топливоВ этом поможет созданный программный комплекс
Пресс-служба Самарского университета рассказала, авиация России сможет перейти на экологически чистые виды топлива, пишет РБК Новости.
© Ferra
В этом поможет созданный учеными из Самары программный комплекс.
Мы берем какой-либо существующий на отечественном рынке самолет и с помощью этой программы смотрим, как при использовании определенного биотоплива изменятся его характеристики, например, скорость и продолжительность полета, взлетно-посадочный цикл, вредные выбросы в атмосферу. Если ввести необходимые актуальные данные, программа сможет показать и экономическую целесообразность использования биотоплива на данном самолете. Конечно, сейчас биотопливо еще достаточно дорогое, но с каждым годом его производство дешевеет, и мировая тенденция такова, что экологически чистое топливо в авиации будет постепенно вытеснять традиционный керосин.
Также по словам Ивана Зубрилина Международная организация гражданской авиации в 2027 году введет обязательные меры по использованию экологически чистого топлива в рамках программы CORSIA. Авиакомпаниям придется выплачивать компенсации за перелеты, в которых не использовалось экологически чистое топливо.